Land dispute massacre पांच लोगों को काट डाला था कुछ फीट जमीन के लिए, अब आया यह फैसला

सात साल पहले हुए पूर्व डीजीसी(Ex DGC) समेत पांच लोगों की हत्या के आरोपी आनंद पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जमीन के एक विवाद में आरोपी आनंद ने पूर्व डीजीसी, उनकी बेटी-बेटा की फरसे से काट कर हत्या कर दी थी। गुस्से में हथियार लेकर घर से निकल रहे आनंद को रोकने पर उसने अपनी पत्नी और मासूम बेटी की भी गला दबाकर हत्या कर दी थी। सात साल पहले कुछ फीट जमीन के लिए हुए इस हत्याकांड की बुरी यादें आज भी लोगों के जेहन में कौंधने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

यह भी पढ़ें- सोनभद्र नरसंहार पर सपा ने की बड़ी मांग, आदिवासी जज से न्यायिक जांच की मांग

कुछ फीट जमीन ने नरसंहार का रूप ले लिया

साल 2012 में अगस्त महीना था। पडरौना शहर के इंदिरानगर के रहने वाले आनंद पटेल के सिर पर अचानक से खून सवार हो गया। मामला कुछ फीट की जमीन का था। इस जमीन को लेकर इस परिवार का झगड़ा उसके पड़ोसी पूर्व डीजीसी बेचन प्रसाद से चला आ रहा था। कानूनी पचड़े में न तो जमीन का फैसला हो पा रहा था न ही अधूरा निर्माण कार्य पूरा हो रहा था। मोहल्ले के लोगों के अनुसार जमीन के विवाद के चलते आनंद इस कदर उलझा था कि उसके जीविकोपार्जन पर भी संकट मंडराने लगा था लेकिन कोर्ट-कचहरी दौड़ लगाना खत्म नहीं हो रहा था। फिर एक दिन उसने एक खौफनाक निर्णय ले लिया।

यह भी पढ़ें- एम्स का निर्माण कर रहे दिहाड़ी मजदूर काम छोड़ भाग रहे

क्या हुआ था सात साल पहले 20 अगस्त की सुबह

प्रत्यक्षदर्शी उस काले दिन को याद करते हुए बताते हैं कि 20 अगस्त को ईद का दिन था। शहर में खुशियों का माहौल था। लेकिन अचानक से पूरे शहर का मिजाज गम और गुस्से में तब्दील हो गया। हुआ यह कि सुबह आनंद पटेल अचानक घर से गुस्से में निकला। उसके हाथ में कुल्हाड़ी देख पत्नी घबराई। उसने उसे रोकना चाहा तो पहले उसे मारा। छोटी बेटी रोकनी चाही तो उसका भी गला दबा दिया। फिर सीधे पड़ोसी पूर्व डीजीसी बेचन प्रसाद के घर में घुसा। पूर्व डीजीसी, उनके बेटे विजय, बेटी पूनम पर हमला बोल दिया। बारी बारी से सबको वहीं ढेर कर दिया। संयोग से पूर्व डीजीसी का छोटा बेटा घर पर नहीं था।

एक साथ इतने लोगों की हत्या से पूरे शहर में सनसनी मच गई। उधर, साइको किलर आनंद आराम से बाहर निकला, सड़क पर कुल्हाड़ी रखकर बैठ गया। तभी पुलिस पहुंची लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। हालांकि, कुछ ही देर में दो पुलिसवालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

यह भी पढ़ें- थम नहीं रहा जमीन का विवाद, अब कुशीनगर में युवक को काट डाला

सात साल बाद आया फैसला, जेल में है आरोपी आनंद

सात साल बाद विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम कुशीनगर अविनाश चंद्र त्रिपाठी ने पूर्व डीजीसी बेचन प्रसाद सहित पांच लोगों के हत्यारोपी युवक आनंद पटेल को आजीवन करावास की सजा सुनाई है (Seven years ago Five killed in Padrauna in land dispute)। पुलिस ने इस मामले में आरोपी आनंद पटेल के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दस गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने हत्या के मामले में आरोपी आनंद पटेल को आजीवन कारावास के साथ 25000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

यह भी पढ़ें- चाय की दुकान चलाकर बिटिया को बनाया इंटरनेशनल पहलवान, विदेश में खेलते देखने का अरमान रह गया अधूरा