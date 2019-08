मुख्यमंत्री के शहर में मेट्रो (Gorakhpur metro train) दौड़ाने की कवायद एक बार फिर तेज हुई है। लखनउ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन (Lucknow metro rail corporation) के निदेशक (Director) कुमार केशव अपने एक मुख्य अभियंता के साथ शहर में आकर मेट्रो रूट में निर्माणाधीन फोरलेने की बाधा को दूर करने पर पीडब्ल्यूडी व एनएच के अधिकारियों के संग मंथन करेंगे।

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर में मेट्रो चलाने की कवायद तेज हुई। लेकिन कुछ-कुछ दिनों की तेजी के बाद बीच बीच में सन्नाटा भी पसर जाता है। मेट्रो के लिए डीपीआर बनने की शुरूआत के बाद लोगों में एक उम्मीद जगी थी लेकिन बाद में इसमें संशोधन करने को मंत्रालय ने बोल दिया। साल भर पहले ही मेट्रोमैन ई.श्रीधरन ने भी अधिकारियों संग आकर मेट्रो चलाने की संभावनाओं को तलाश। उन्होंने रुट से लेकर एक-एक तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। कुछ सुझाव व संशोधनों के बाद उन्होंने मेट्रो यहां चलाने के लिए सकारात्मक पहल की। लेकिन फिर यह प्रोजेक्ट थोड़ी सुस्ती का शिकार हो गया।

इसके कुछ दिन बाद एक बार फिर मेट्रो के लिए अच्छी खबर आई। केवल दो बोगियों वाली मेट्रो चलाने पर सहमति बनी।

बीते दिनों गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इस परियोजना के संबंध में फाॅलोअप किया तो एक बार फिर मेट्रो के लिए तेजी शुरू हो गई है।

मेटा्रे लाइन बिछाने में सबसे अधिक दिक्कत गोरखनाथ क्षेत्र में

गोरखपुर में जो मेट्रो(Gorakhpur metro) चलाने के लिए पिलर का निर्माण कराया जाना है। पिलर की बुनियाद के लिए करीब छह से सात मीटर की जगह चाहिए। एक पिलर के लिए करीब छह-सात मीटर जमीन भी खोदी जाएगी। जबकि पिलर की चैड़ाई दो मीटर के आसपास होगी। दो पिलर के बीच की दूरी 27 मीटर होगी। मेट्रो परियोजना से जुडे लोगों का मानना है कि गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र (Gorakhnath mandir area)से गुजरने वाली मेट्रो के निर्माण में सबसे अधिक दिक्कत इसी क्षेत्र में आनी है। यहां की सड़कें सकरी होने की वजह से अधिकारी परेशान हैं। आसपास का क्षेत्र जद में आएगा तो तोड़ना पड़ेगा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह क्षेत्र है। अधिकारी किसी प्रकार का रिस्क भी यहां नहीे लेना चाहते।

दो बोगियों वाली मेटा्रे ट्रेन चलेगी गोरखपुर में

कई बार रिवीजन के बाद अब दो बोगियों वाली मेट्रो ट्रेन (Gorakhpur metro train) चलाने पर विचार किया जा रहा है। एक बार में चार सौ यात्री मेट्रो के सफर (Four hundred passengers will travel in gorakhpur metro at a time) का मजा ले सकते हैं। 20 साल बाद की शहर की जनसंख्या को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। गोरखपुर में चलने वाले मेट्रो के लिए करीब 4100 करोड़ रुपये का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार किया गया है। शहर में प्रस्तावित मेट्रो रुट का कुछ माह पहले मेट्रोमैन ई.श्रीधरन ने भी जायजा लेकर अपनी सहमति जताई थी।

दो काॅरिडोर बनाए जाएंगे, एलआरटीएम पर काम करेगी

डीपीआर के अनुसार दो बोगियों वाली प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन के लिए रुट पर दो कारिडोर बनाए जाने हैं। मेट्रो लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम (एलआरटीएम) पर कार्य करेगी। शहर के श्याम नगर से सूबा बाजार तक 16.95 किमी के लिए प्रस्तावित पहले कॉरिडोर में 16 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसी तरह गुलरिहा से कचहरी तक 10.46 किमी के दूसरे कॉरिडोर पर 11 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। सूबा बाजार में पहला काॅरिडोर बनाया जाएगा तो मुगलहा में दूसरा डिपो बनाया जाना प्रस्तावित है। मेट्रो दो रुट पर प्रस्तावित किया गया है। (Two rotes will be for Gorakhpur metro train)

इन दोनों रुट्स पर चलना है मेट्रो

पहला रुट श्याम नगर, बरगदवां, शास्त्री नगर, नथमलपुर, गोरखनाथ मंदिर, हजारीपुर, धर्मशाला, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, मोहद्दीपुर, रामगढ़ताल, एम्स, मालवीय नगर, एमएमएमयूटी, दिव्य नगर होते हुए सूबा बाजार तक का होगा।

जबकि दूसरा रुट गुलरिहा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, मुगलहां, खजांची बाजार, बशारतपुर, अशोक नगर, विष्णु नगर, असुरन चौक, धर्मशाला, गोलघर होते कचहरी चौराहा तक प्रस्तावित है।