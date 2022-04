मुर्तजा का कबूलनामा: जानता था जान चली जाएगी पर एनआरसी और सीएए के लिए आता था गुस्सा

गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले मुर्तजा अहमद ने हमला करने के कारणों का खुलास किया है। उसने बताया कि वह एनआरसी व सीएए लागू होने के बाद से ही नाराज चल रहा था। उसे इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आता था। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का बदला लेने के ऐसा किया।Mortaza's confession: Knew life would be lost but used to get angry for NRC and CAA

गोरखपुर Updated: April 07, 2022 03:32:58 pm

सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले मुर्तजा के संबंध आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से हैं। वह इनकी विचारधारा से प्रभावित था। इस प्रभाव की देन थी मुर्तजा के हाथ में बांका । आतंकववादी इसी बांका का प्रयोग वुल्फ अटैक में करते हैं।पकड़े जाने के दौरान मुर्तजा के पास से मिले सनसनीखेज दस्तावेजों और अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर अब एटीएस भी इसी एंगल पर जांच कर रही है। हालांकि, अभी एटीएस पुष्टि नहीं की कि टेलीग्राम पर जो वीडियो जारी किया गया था, वह भी मुर्तजा के लैपटॉप में था या नहीं।



मुर्तजा ने कबूले अपने खूखांर मंसूबेदूसरी ओर पकड़े जाने के बाद मुर्तजा का भी एक वीडियो सामने आया है। इसमें मुर्तजा सुरक्षा एजेंसियों के सामने अपने खूंखार मंसूबों का जिक्र कर रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि IIT मुबंई जैसी प्रतिष्ठित संस्था से केमिकल इंजीनियरिंग करने वाला मुर्तजा पूरी तरह जेहादी बन चुका है। वे खुद इस बात को कबूल रहा है कि उसे पता था कि वे गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद नहीं बचेगा।उसे उम्मीद थी कि मंदिर पर हमले के बाद वह मार दिया जाएगा।

इनके लागू होने से नाराज था मुर्तजा-

मुर्तजा कर्नाटक के हिजाब मामले से लेकर CAA, NRC और दूसरी जगहों पर मुसलमानों के साथ होने वाले कथित अत्याचारों का जिक्र कर रहा है। वह कहता है कि यह सब देख उसे गुस्सा आ गया और उसने गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला बोल दिया।

उसने जांच एजेंसियों के अधिकारियों को बताया कि इसके लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। उसने बोला कि मुसलमानों पर होने वाले कथित अत्याचारों को देख उसे गुस्सा आता था। वह अपने कट्टरपंथी विराचधारों से इतना घिरा हुआ नजर आ रहा है कि अपनी बातों के मायने भी समझा रहा है।

मुर्तजा बता रहा है कि पहले वह नेपाल गया। फिर सिद्धार्थनगर जिले के बांसी आकर उसने रात गुजारी। दूसरे दिन जब कोई हथियार नहीं मिला, तो फिर निकल पड़ा मुसलमानों पर कथित तौर पर हो रहे जुल्मों का बदला लेने। वह खुद इस बात को स्वीकार करता है कि गोरखनाथ मंदिर को उसने इसीलिए हमले के लिए सही जगह समझकर चुना।वह कहता है कि उसने गोरखपुर आने के लिए ऑटो किया और उससे बोला कि मुझे गोरखनाथ मंदिर पर उतार देना। वह साफ तौर पर कह रहा है कि मैंने सोचा था कि यही अपना काम कर लूंगा और मेरा भी काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता था कि यहां पुलिस वाले होंगे।

