स्थिति का जायजा लेने पहुंचे सांसद को गांव में घुसने की नहीं मिली इजाजत, लोगों ने कहा वापस चले जाएं

MP Kamlesh Paswan sent Back by Villagers For Not Providing Help- जिले में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों का गुस्सा स्थानीय सांसद कमलेश पासवान (Kamlesh Paswan) पर फूट गया। जिले के बासगांव लोकसभा क्षेत्र में बाढ़ का पानी कम होने पर जब सांसद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तो उग्र ग्रामीणों ने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया।