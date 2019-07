नई नवेली दुल्हन से सुसर ने किया रेप, ससुरालियों को बताया तो सबने कहा चुप रहो

घर हो या बाहर महिलाओं की अस्मत कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ससुराल में नई नवेली दुल्हन के साथ ससुर ही छेड़खानी करता था। प्रतिरोध करने पर सब चुप रहने की सलाह देते रहते। हद तो तब हो गई जब ससुर ने चाकू के बल पर युवती का रेप किया( Newly married girl raped by father in law)। मामला सबके सामने आने पर उल्टे उसे ही मारपीट कर घर से निकाल दिया। विदु्रप यह कि पुलिस ने महज छेड़खानी का केस दर्ज कर मामले (Police registered case of molestation) को चलता कर दिया। मामला सिद्धार्थनगर जिले (Sidharthnagar) का है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सिद्धार्थनगर के कोतवाली क्षेत्र (Sidharthnagar kotwali police) की रहने वाली एक युवती की शादी बीते साल 2018 के दो मई को यहीं के एक गांव में हुई थी। पीड़ित युवती के शिकायती पत्र के अनुसार जब वह ससुराल पहुंची तो उसके ससुर की बुरी नजर उस पर पड़ी। वह आए दिन किसी न किसी बहाने से उसके साथ छेड़खानी करता। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया लेकिन मामला हद से गुजरा तो उसने प्रतिरोध करना शुरू किया। जब सुसरालियों को बताया तो सबने चुप रहने की सलाह दी। आजिज आकर वह मायके चली गई। दो माह बाद पीहरवालों ने ससुराल वालों के कहने पर वापस भेज दिया। जब आई तो कुछ दिन सब ठीक रहा लेकिन फिर ससुर ने अश्लील हरकतें प्रारंभ कर दी। लेकिन पति, सास, देवर कुछ भी नहीं बोलते थे। ज्याद इस बारे में बात करने पर धमकी देते।

युवती के अनुसार आठ जुलाई को रात में ससुर उसके कमरे में घुस आया। चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया। जब परिवार के अन्य लोगों को युवती ने बताया तो सबने चुप रहने की बात कही। विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया।

पीड़िता ने बताया कि जब उसने बांसी कोतवाली और महिला थाने में गुहार लगाई तो पुलिस ने छेड़खानी का केस दर्ज कर लिया।

