पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ कुख्यात पशु तस्कर जवाहिर, घेरेबंदी पर एम्स थाना पुलिस पर किया फायरिंग

जानकारी के अनुसार शनिवार की रात थाना प्रभारी एम्स संजय कुमार मिश्रा गश्त पर थी, तभी सूचना मिली कि कुछ अपराधी पिकअप वाहन से इलाके में घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने बुढ़िया माता मंदिर रोड पर घेराबंदी की। थोड़ी देर बाद जैसे ही पिकअप वाहन पहुंचा, उसमें सवार अपराधियों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी और जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी जवाहिर यादव पुत्र दुखी यादव निवासी विशुनपुरा बुजुर्ग थाना जटहा बाजार, जनपद कुशीनगर को गोली लगी। वहीं दूसरा आरोपी रामू यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी दवनहा थाना धनहा, जिला पश्चिम चंपारण (बिहार) मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।