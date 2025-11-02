Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ कुख्यात पशु तस्कर जवाहिर, घेरेबंदी पर एम्स थाना पुलिस पर किया फायरिंग

एम्स थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि पशु तस्करों का एक गिरोह कुस्मही इलाके से गुजरने वाला है। इस पर पुलिस टीम ने रविवार भोर में घेराबंदी की। खुद को घिरा देख तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 02, 2025

गोरखपुर के थाना एम्स क्षेत्र में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी को गोली लगी, जबकि पुलिस ने मौके से एक देशी तमंचा .315 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद किया है। बता दें कि यह पूरी कारवाई SSP राजकरन नय्यर ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है।

गश्त पर थी एम्स थाना पुलिस, घेरेबंदी पर बदमाशों ने की फायरिंग

जानकारी के अनुसार शनिवार की रात थाना प्रभारी एम्स संजय कुमार मिश्रा गश्त पर थी, तभी सूचना मिली कि कुछ अपराधी पिकअप वाहन से इलाके में घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने बुढ़िया माता मंदिर रोड पर घेराबंदी की। थोड़ी देर बाद जैसे ही पिकअप वाहन पहुंचा, उसमें सवार अपराधियों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी और जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी जवाहिर यादव पुत्र दुखी यादव निवासी विशुनपुरा बुजुर्ग थाना जटहा बाजार, जनपद कुशीनगर को गोली लगी। वहीं दूसरा आरोपी रामू यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी दवनहा थाना धनहा, जिला पश्चिम चंपारण (बिहार) मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

एम्स थाना में मुकदमा दर्ज

दोनों के खिलाफ थाना एम्स में मु.अ.सं. 446/2025 धारा 310(4) BNS और मु.अ.सं. 447/2025 धारा 109(1), 3(5) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

जवाहर पर 28 से अधिक मुकदमे हैं दर्ज

गिरफ्तार आरोपी जवाहिर के खिलाफ विभिन्न जनपदों में 28 से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, पशु क्रूरता, गोवध अधिनियम, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मामले शामिल हैं। घायल अभियुक्त का इलाज पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है इसको लेकर रात्रि गश्त भी तेज कर दी।

