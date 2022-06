यूपी के 41 बड़े माफियाओं पर 'बुलडोजर' चलाने का आदेश, Yogi ने बनवाई लिस्ट

उत्तर प्रदेश के पूर्वाञ्चल में एक बार फिर से बड़े स्तर पर अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिसमें 41 बड़े माफियाओं का नाम शामिल है।

गोरखपुर रेंज के सभी चार जिलों के टॉप-10 माफियाओं पर अब पुलिस का 'बुलडोजर' चलेगा। पुलिस उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की सूची तैयार कर मॉनिटरिंग सेल की मदद से मुकदमों के ट्रायल की स्थित जानेगी। इसके बाद कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कोर्ट से सजा दिलाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ की माफियाओं से मुक्त प्रदेश योजना के तहत ही इस अभियान की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। तब से बाबा का बुलडोजर चल रहा है। जबकि अब जो लिस्ट बनी है वो पूर्वञ्चल के ऐसे बदमाश हैं, जो जिलों की टॉप टेन सूची में हैं। हर बदमाश पर 20 से 40 मुकदमे तक दर्ज हैं, लेकिन अभी तक किसी मामले में उन्हें सजा नहीं हो सकी है। यही वजह है कि इसे प्राथमिकता में शामिल कर कोर्ट में पैरवी करने का आदेश डीआईजी जे. रविंदर गौड़ ने दिया है।

File Photo of Yogi Adityanath on TOp Mafia with Buldozar