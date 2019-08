मुख्यमंत्री के शहर में सपाइयों का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई चोटिल

मुख्यमंत्री के शहर में समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया(Samajwadi Party big protest in Gorakhpur against Yogi Government)। प्रदर्शन कर धरना देने जाते समाजवादियों को पुलिस ने रोकनी चाही। दोनों पक्षों में नोंकझोंक भी हुई। पुलिस ने सपाइयों को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां चटकाई(Police lathicharge in Samajwadi Party y protest in gorakhpur)। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी है(Many Samajwadi workers injured in Police lathicharge)। एक सपाई के हाथ टूटने की सूचना है। सैकड़ों सपाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में लाया है।

Read this also: एक क्लिक में जानिए समाजवादी पार्टी की वह २५ मांगे जिसको लेकर आज दे रहे हैं धरना

अगस्त क्रांति दिवस पर 25 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी का शुक्रवार को धरना-प्रदर्शन था। पूर्व निर्धारित यह धरना कलेक्ट्रेट पर प्रस्तावित था। सपाई धरना देने के लिए सुबह से ही शहर में पहुंचना शुरू हो गए थे। जुलूस के शक्ल में सपाई जैसे ही कलेक्ट्रेट की ओर नारेबाजी करने बढ़े पहले से ही मौजूद पुलिस बल ने टीडीएम चैराहा पर इनको रोकना चाहा(Police stopped Samajwadi workers at TDM Chauraha)। सपाई किसी भी सूरत में धरना देने जाना चाह रहे थे। दोनों ओर से नोकझोक के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया(Police lathicharge on Samajwadi party workers in gorakhpur)। सपाइयों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में कई सपाइयों को चोटें आई। एक कार्यकर्ता के हाथ टूटने की सूचना है।

Read this also: Independence day 2019 वह ‘महात्मा’ जिनके एक आह्वान पर लोग सबकुछ न्यौछावर करने को हो जाते थे बेताब

इसके बाद बल प्रयोग कर पुलिस ने पकड़ पकड़ कर कार्यकर्ताओं को बस व अन्य गाड़ियों में बिठाकर पुलिस लाइन लाया गया। (Police arrested samajwadi party workers going for protest)

Read this also: मुख्यमंत्री के जिले के एक बड़े स्कूल में छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहा था शिक्षक, सीसीटीवी में हुआ कैद