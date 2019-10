इस एप से कराईए बस टिकट बुक, पाइए खूब सारा कैशबैक

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम(UPSRTC) ने अपने यात्रियों को इस दिवाली एक बड़ा तोहफा दिया है। अब रोडवेज में यात्रा करने वाले यात्री अपना टिकट बुक करने के लिए पेटीएम(Paytm) सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल यह सुविधा केवल एसी या लग्जरी बसों को दी गई है। इस सुविधा से यात्रियों को दोहरा लाभ मिल सकेगा। आसानी से टिकट बुकिंग होने के अलावा उनको किराया में काफी छूट भी मिल सकेगा।

यूपी में राज्य सड़क परिवहन निगम (Uttar Pradesh State transport corporation)द्वारा बसों का संचालन कराया जाता है। सामान्य बसों के अलावा लग्जरी बसों, एसी बसों का भी संचलन यहां विभिन्न रूट्स पर किया जाता है। इनके टिकटों की बुकिंग आॅनलाइन होने के साथ साथ तत्काल भी होती है। यात्री अपनी सुविधानुसार आॅनलाइन टिकटों की बुकिंग करा लेते हैं। ऐसे यात्री टिकट बुकिंग के समय नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, या यूपीआई का इस्तेमाल करते थे लेकिन पेटीएम या अन्य किसी प्रकार के पेमेंट एप की सुविधा नहीं थी। भारत में डिजीटल युग के प्रारंभ होने से लोग तमाम तरह के पेमेंट एप का इस्तेमाल करते हैं।(UPSRTC Bus ticket can be booked by Paytm)

ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने पेटीएम से करार किया है। अब यात्री पेटीएम एप से अपने टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं। प्रदेश की सीमाओं के निकटस्थ राज्यों जैसे उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमांचल व जम्मू कश्मीर आदि के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।

फिलहाल इन बसों में दी गई है यह सुविधा

परिवहन निगम की स्लीपर श्रेणी की 12 बसें, प्लेटिनम लाइन श्रेणी में आने वाली 81 वॉल्वो-स्कैनिया बसें, 281 शताब्दी व पिंक बसें, 252 जनरथ बसों में सीट बुकिंग यात्री पेटीएम एप के माध्यम से करा सकेंगे।

दोहरा लाभ मिलेगा यात्रा करने वालों को

पेटीएम (Paytm) से बस टिकट बुक कराने में यात्रियों को दोहरा लाभ मिलेगा। एक तो काफी संख्या में लोग इस एप का संचालन करते हैं। इसलिए उनको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। दूसरी यह कि यात्रियों को समय समय पर पेटीएम तमाम तरह के कैशबैक आॅफर देता रहता है। कैशबैक से यात्रियों को यात्रा टिकट में काफी छूट मिल सकेगा। इससे उनके जेब को राहत मिलेगी। नई सुविधा के प्रारंभ होते ही पेटीएम ने बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आॅफर दे दिया कि टिकट बुक कराने पर 25 प्रतिशत तक कैशबैक (Cashback offer)दिया जाएगा।

