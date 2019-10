आधी रात को महिला मित्र से करनी पड़ी यूपी के इस अधिकारी को शादी, महिला मित्र ने एसडीएम पर लगाया था यह आरोप

चार साल से महिला मित्र के साथ संबंध में रहे यूपी के पीसीएस अफसर(PCS Officer) को आखिरकार शादी रचानी पड़ी(SDM married with his friend in temple)। महिला मित्र ने एसडीएम (SDM alleged in rape)पर शादी का झांसा देकर चार साल तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। महिला मित्र का आरोप है कि जब वह शादी का दबाव बनाने लगी तो उसे बुरी तरह से एसडीएम ने पीटा। कई बार अर्बाशन का भी आरोप एसडीएम पर लगाए।

खड्डा तहसील (Khadda Tehsil)में कुछ दिन पूर्व तक एसडीएम पद पर तैनात रहे अधिकारी मूलतः आजमगढ़ जिले (Azamgarh)के रहने वाले हैं। कुशीनगर (Kushinagar)से उनका तबादला हापुड़ जिले में हो गया है। अभी वह वहां ज्वाइन करने गए थे। ज्वाइन करने के बाद जब वह सामान लेने पहुंचे तो उनकी महिला मित्र एक बार फिर आ पहुंची और शादी का दबाव बनाने लगी। कुछ दिन पूर्व भी एसडीएम की महिला मित्र ने एसडीएम पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लेकिन एसडीएम शादी से मुकर गए थे। परंतु इस बार महिला उच्चस्तर पर शिकायत करने का मन बना ली। महिला कलक्ट्रेट पहुंची। शुक्रवार को पूरा दिन यह प्रकरण कलक्ट्रेट में चलता रहा। मामला बिगड़ता देख जिले के अधिकारियों ने एसडीएम पर शादी करने का दबाव बनाया। कार्रवाई के डर से एसडीएम शादी को राजी हुए। फिर शुक्रवार को पडरौना शहर के गायत्री मंदिर में शादी संपन्न कराई गई। गवाहों में एसडीएम पडरौना रामकेश यादव व एसडीएम हाटा प्रमोद तिवारी शामिल हुए। गायत्री मंदिर के पुजारी सुरेश मिश्र ने वैदिक रीति रीवाज से शादी संपन्न कराई।

