अभेद्य होगी गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा,दो दिनों में तैयार हो जाएगी कार्ययोजना

गोरखनाथ मंदिर पर हुए आतंकी हमले के अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से योजना बनाने का कार्य शुरु हो गया है। सीएम योगी की समीक्षा बैठक के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नयी कार्ययोजना पर कार्य शुरु हो गया है। बैठक में एडीजी जोन अखिल कुमार, एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश, एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआइजी जे. रवींद्र गौड़, डीएम विजय किरन आनंद, एसएसपी डा. विपिन ताडा मौजूद रहे।Security already upgraded in Gorakhnath temple after regular threats

गोरखपुर Updated: April 06, 2022 10:28:06 am

गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्‍यवस्‍था अभेद्य बनाई जाएगी। सीएम योगी ने मंदिर की सुरक्षा व्‍यवस्‍था को पुख्‍ता बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया था। इसके बाद से पुलिस के उच्च अधिकारी कार्ययोजना बनाने में जुट गए है। दो दिनों में मंदिर की सुरक्षा की कार्ययोजना तैयार कर ली जाएगी। एडीजी अखिल कुमार के नेतृत्व में इस पर कार्य को रहा है।



नए सिरे से तैयार हो रही सुरक्षा व्यवस्था- गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा का मैप पुलिस अफसरों ने नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दिया है। एडीजी जोन अखिल कुमार को जिम्मेदारी मिली है दो दिन के भीतर अपनी देखरेख में पूरी कार्ययोजना तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेज दें। एसएसपी ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ से उपकरण भी गोरखनाथ मंदिर पहुंच गया। इसकी मदद से मंदिर आने वालों की जांच होगी।



सुरक्षा के लिहाज से मंदिर के सभी प्रवेश द्वार को संवेदनशील माना है। सभी जगह फोर्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही हर परिस्थिति से निपटने में दक्ष जवानों को तैनात किया जाएगा। गेट के पास मोर्चा बनेगा। ताकि अगर कोई जबरन वाहन या हथियार लेकर घुसने का प्रयास करता है तो समय रहते दबोच लिया जाए। सुरक्षा को ट्रेनिंग देने के लिए पुलिस लाइन में सेंटर खोलने की तैयारी है। जहां एटीएस, एसटीएफ के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रशिक्षक को बुलाकर जवानों को विपरीत परिस्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मंदिर सुरक्षा में लगे अनुपयोगी लोगों को हटाया भी जाएगा।

एडीजी अखिल कुमार ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के साथ ही जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा चाक-चौबंद है। इसे और बेहतर बनाने का प्लान जिले की पुलिस तैयार कर रही है।

