जब ड्राइवर को हटाकर एसएसपी ने खुद ड्राइव की डाॅयल 100 की गाड़ी, जानिए फिर क्या हुआ

त्वरित कार्रवाई/मदद के लिए यूपी में चलाए जा रहे डाॅयल 100 की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एसएसपी डाॅ.सुनील गुप्ता (SSP Sunil Gupta)ने औचक निरीक्षण किया। एसएसपी ने डाॅयल 100 गाड़ी (SSP Gorakhpur drives Dial 100 vehicle) के ड्राइवर को सीट से हटाकर खुद ही गाड़ी चलाकर उसे जांचा-परखा। पुलिस कप्तान ने इस सेवा में कार्यरत पुलिसकर्मियों से विधिवत जानकारी ली। डाॅयल 100 सेवा में होने वाली दिक्कतें-परेशानियां आदि भी पूछी।

अब हर महीना बेस्ट ड्राइवर को किया जाएगा पुरस्कृत

डाॅयल 100 की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए एसएसपी गोरखपुर (SSP gorakhpur will reward best driver of dial 100 evry month) ने बेस्ट ड्राइवर/ड्राइवर आॅफ मंथ पुरस्कार से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने विभाग के आरआई व अन्य अधिकारियों को इस बाबत आवश्यक कार्य करने का आदेश दिया है। एसएसपी डाॅ.सुनील गुप्ता ने कहा कि प्रति माह डाॅयल 100 सेवा में काम करने वाले बेहतरीन ड्राइवर को पुरस्कृत किया जाए। (SSP Gorakhpur new initiative for dial 100 service). उन्होंने हर माह डाॅयल 100 सेवा (dail 100 service in gorakhpur) की समीक्षा का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी गाड़ियों पर तैनात तीनों शिफ्टों के चालकों को भी आने का निर्देश दिया।

गोरखपुर में है 49 ‘डाॅयल 100’ गाड़ियां

जिले में डाॅयल 100 सेवा में 49 गाड़ियां शासन से मिली हुई हैं। इनमें से 45 गाड़ियों को क्षेत्र में तैनात किया गया है जबकि चार गाड़ियों को पुलिस लाइन में इमरजेंसी सेवा के लिए रखा गया है।

