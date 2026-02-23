टीचर सुसाइड केस : देवरिया BSA समेत 3 पर FIR, सुसाइड नोट में 16 लाख हड़पने के लगाए थे आरोप

SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पत्नी गुड़िया सिंह की तहरीर पर BSA शालिनी श्रीवास्तव, बाबू संजीव सिंह और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुसाइड नोट को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।