काॅलेज जा रही छात्रा को नशीला पदार्थ सूंघाकर अपहरण, झाड़ियों में मिली इस हालत में

यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं(Girls not safe in Uttar Pradesh)। गुरुवार को कुशीनगर में सरेराह काॅलेज जा रही छात्रा का अपहरण कर लिया गया(Girl was kidnapped onthe way while going college in Kushinagar)। नशीला पदार्थ सूंघाकर अपराधियों ने छात्रा का अपहरण कर लिया(Anaesthesia was forced to smell to make her unconcious)। छात्रा को जब होश आया तो वह एक गांव के पास झांड़ियों में पड़ी थी। छात्रा ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची डाॅयल 100 पुलिस ने छात्रा को थाने पहुंचाया। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है।

क्षेत्र के एक गांव की सोलह वर्षीय छात्रा घुघली पढ़ने के लिए रोज आया जाया करती थी। छात्रा इंटरमीडिएट में पढ़ती थी। गुरुवार को भी वह अपने काॅलेज जा रही थी कि रास्ते में चार पहिया गाड़ी उसके पास रुकी। गाड़ी से एक युवक उतरा और छात्रा कुछ समझ पाती उसके पहले उसे कुछ नशीला सूंघा दिया। छात्रा तत्काल बेहोश हो गई। काफी देर बाद जब छात्रा को होश आया तो वह रामपुर बगहा गांव के पास झाड़ियों में पड़ी हुई थी। डरी-सहमी छात्रा ने डाॅयल 100 पुलिस को फोन लगाया। पुलिस पहुंची तो छात्रा को थाने लेकर आई।

यहां पहुंच कर छात्रा ने एक युवक के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस की अभिरक्षा में छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है।

