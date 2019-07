बिहार में जिसकी हो गई हत्या, वह गोरखपुर में इस हाल में मिला

जिस व्यक्ति की बिहार में दस महीने पहले हत्या ( Banka Bihar Murder case) हो चुकी थी वह व्यक्ति गोरखपुर में जिंदा मिला है। बिहार पुलिस ने जब यह हकीकत जाना तो वह सकते में आ गर्इ। विद्रुप यह कि हत्या के इस मामले में एक ही परिवार के नौ लोग सजा भी भुगत रहे हैं।

दरअसल, मामला यह बिहार के बांका जिले से जुड़ा हुआ है। बांका के मनिहारी गांव के रहने वाले नीलकंठ मिश्र काफी दिन पहले एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गए थे। उसके बाद से वह घर वापस ही नहीं लौटे। परिवार के लोग नीलकंठ को खोजते रहे लेकिन उनका पता नहीं चल सका। करीब दस माह पहले नीलकंठ की मां ने थाने में तहरीर देकर जमीन के लिए हत्या का आरोप लगाया। नीलकंठ की मां ने पट्टी दारों पर हत्या कर शव को छुपाने का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि छह डिस्मिल जमीन को कब्जा करने केलिए उनके पट्टीदारों ने इस हत्याकांड (Murder case)को अंजाम दिया है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद एक ही परिवार के नौ लोगों के खिलाफ हत्या करने सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया।

उधर, गोरखपुर (Gorakhpur) में करीब छह माह पहले एक व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में मिला। स्माइल होम नामक संस्था (Smile Home) में इस व्यक्ति को रखा गया और उसका इलाज प्रारंभ हुआ। काफी दिनों बाद जब वह व्यक्ति कुछ कहने-सुनने की अवस्था में आया तो अपना नाम-पता बताया। फिर संस्था और पुलिस की मदद से बिहार के संबंधित थाने को इत्तला दी गई। जब बिहार पुलिस (Bihar Police came to Gorakhpur UP) ने व्यक्ति का नाम पता जाना तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस ने परिजन को सूचना दी।

थोड़ी सी जमीन के लिए बेवजह बन गए हत्यारोपी

नीलकंठ मिश्र की हत्या के मामले में जिन नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है वह इनके पड़ोस में ही रहते हैं। मामला यह है कि नीलकंठ की करीब छह डिस्मिल जमीन है। उसी जमीन के पास कथित आरोपियों की भी जमीन है। ये लोग जब मकान बनवा रहे थे तो जमीन के विवाद में उसे बनने नहीं दिया गया। इसी बीच नीलकंठ कहीं गायब हो गए। फिर सभी लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया।

