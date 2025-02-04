यूपी के हाइप्रोफाइल हत्याकांड का शूटर तीन महीने की पेरोल पर, कर रहा है पिता की देखभाल

कवयित्री मधुमिता शुक्ला , जिसकी हत्या के बाद यूपी की राजनीति में हड़कंप मच गया था और आरोप पूर्व मंत्री बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी और इनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी पर मुकदमा दर्ज हुआ। पति और पत्नी दोनों आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। लेकिन दोनों की सजा सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दी है। इसी को मुद्दा बनाकर संतोष राय भी सजा माफ कराने में लगा हुआ है। अपने अधिवक्ता हर्षवर्धन मल्ल विशेन के माध्यम से जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की योजना है। वर्ष 2022 में माता की मृत्यु पर संतोष पैरोल पर आया था। सीबीआई जांच में मधुमिता हत्याकांड में कुल पांच आरोपी थे जिनमें पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि, संतोष राय, रोहित चतुर्वेदी और प्रकाश पांडेय। प्रकाश पांडेय की बीमारी से मौत हो चुकी है, जबकि अमरमणि और मधुमणि की सजा माफ हो चुकी है। रोहित चतुर्वेदी अभी भी जेल में है और उसकी सजा माफी की याचिका पर 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।