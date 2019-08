सिद्धार्थनगर के दो इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत, कई गंभीर

सिद्धार्थनगर के एक थानाध्यक्ष समेत दो दरोगाओं की सड़क हादसे में मौत हो गई( One Inspector and a sub inspector dead in road accident)। जबकि दो लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। दो पुलिसवालों की मौत पर पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों लोग विभागीय कार्य से इलाहाबाद जा रहे थे(Both were posted in sidharthnagar , travelling for allahabad)।

Read this also:

प्राप्त जानकारी के अनुसार सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना पर राजकुमार यादव प्रभारी के रुप में तैनात थे। उसी थाने पर दरोगा नित्यानंद यादव भी तैनात थे। गुरुवार की देर रात को दोनों लोग किसी विभागीय कार्य से इलाहाबाद जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केस के सिलसिले में दोनों लोग पेशी पर जा रहे थे। रास्ते में एक सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई।

गोरखपुर के बिछिया क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार यादव 2013 में सब इंस्पेक्टर केे रुप में प्रमोशन पाए थे। वह सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाने के एसओ के रुप में तैनात थे।

जबकि नित्यानन्द यादव देवरिया जिले के रहने वाले थे। नित्यानंद 1994 में पुलिस विभाग में आरक्षी के रुप में नियुक्ति पाए थे। 2016 को उनको दरोगा पद पर प्रमोशन मिला था। एक साल से वह सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाने पर थे।

Read this also: Ayushman Bharat Golden card महज तीस रुपये में बनवाएं यह हेल्थ कार्ड, पांच लाख रुपये तक का पाएं इलाज