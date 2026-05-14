Gorakhpur News: गोरखपुर की अनोखी शादी, ICU बना शादी का मंडप, दूल्हे ने किया सिंदूर दान…साक्षी बने डॉक्टर और स्टाफ

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला आया है यहां एक अस्पताल का ICU ही शादी का मंडप बन गया जहां पंडित के साथ ही दुल्हा अपने कुछ परिजनों के साथ पहुंचा और गंभीर हालत में भर्ती दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा, वार्ड में मंत्र ध्वनि गूंजी। शादी की रस्मों के दौरान दुल्हन बेड पर ही लेटी रही। वार्ड के अंदर का दृश्य बड़ा ही भावुक कर देने वाला था। इस शादी के साक्षी बने अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ इसके बाद दूल्हा, दुल्हन के गांव पहुंचा। वहां शादी की अन्य रस्में पूरी की गईं।