UP Budget 2019 यूपी की बजट में खास, पीएसी महिला बटालियन के लिए बजट

यूपी में पीएसी की महिला बटालियन(PAC women batalion) का गठन होगा। यूपी की बजट (UP budget 2019) में इस बार इसके लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर में पीएसी की महिला बटालियन की स्थापना (PAC women batalion will established in gorakhpur)की जाएगी। फर्टिलाइजर में इसके लिए जमीन चिंहित की गई है। शासन की मंजूरी का इंतजार है।

यह भी पढ़ें- क्रिकेट का गेंद ढूंढ़ रहे युवक को पूर्वांचल के चर्चित उद्योगपति के कैंपस में गोली मारी गई, हालत नाजुक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार सूबे में पीएसी की महिला बटालियन की स्थापना (PAC women batalion)करने जा रही है। इसके लिए तीन जिलों को चिंहित किया गया है। गोरखपुर भी इन जिलों में एक है। शासन के निर्देश पर गोरखपुर में जमीन को चिंहित कर लिया गया है। यहां महिला बटालियन की नींव पड़ने के बाद दस कंपनी पीएसी की महिला जवान सुरक्षा के लिए हर पल मौजूद मिलेंगी।

यह भी पढ़ें- एम्स का निर्माण कर रहे दिहाड़ी मजदूर काम छोड़ भाग रहे

महिला बटालियन (PAC women batalion) के लिए गोरखपुर में काफी पहले से जमीन की तलाश हो रही थी। फर्टिलाइजर क्षेत्र में प्रशासन ने सत्तर एकड़ जमीन को चिंहित कर शासन को मंजूरी के लिए भेजा है। पीएसी महिला बटालियन (PAC women batalion) के लिए इस बार बजट(UP Budget 2019) में प्राविधान होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बजट में मंजूरी मिलने के बाद यह काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

यह भी पढ़ें- रेलवे में पुरुष के रूप में राजेश ने पार्इ थी नौकरी, अब बन चुका है सोनिया, रेलवे पशोपेश में