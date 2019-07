Alcohol smuggling by Police यूपी में बेखौफ खाकी, एसओ की गाड़ी से हो रही शराब तस्करी

अवैध शराब (Illegal alcohol)के मामले में सुर्खियों में रहने वाले कुशीनगर में एक खाकी पर शराब तस्करी (Smuggling of alcohol by Police inspector vehicle in Kushinagar) का दाग लगा है। एसओ कसया सुनील कुमार राय की निजी गाड़ी से तमकुहीराज सीओ व स्वाॅट टीम ने (CO Tamkuhi and swat team seized illegal liquor) छापेमारी कर काफी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। पुलिसवालेे की गाड़ी से अवैध शराब मिलने की सूचना से हड़कंप है। पुलिस विभाग में भी खलबली मची हुई है।

यह भी पढ़ें- नई नवेली दुल्हन से सुसर ने किया रेप, ससुरालियों को बताया तो सबने कहा चुप रहो

आईजी जेएन सिंह (IG JN Singh inspected the matter of illegal liquor of Police inspector) ने भी मंगलवार की रात में थाने पहुंचकर मामले की जांच की। एडिशनल एसपी गौरव वंशवाल पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। उधर, आरोपी एसओ सुनील राय का कहना है कि कसया में एक ट्रक से अवैध शराब बरामद हुआ था जिसे वह अपनी गाड़ी से थाने पहुंचवा रहे थे।

यह भी पढ़ें- कुछ फीट जमीन के लिए पांच लोगों को काट डाला था, अब आया यह फैसला

कुशीनगर के कसया क्षेत्र में एक पुलिस वाले की निजी गाड़ी से अवैध शराब की तस्करी का मामला (Smuggling of alcohol by Police inspector vehicle in Kushinagar)सामने आ रहा था। इसकी सूचना मिलने पर तमकुहीराज सीओ महेंद्र प्रताप सिंह व स्वाॅट टीम ने छापामारी कर एक निजी गाड़ी और ट्रक से काफी मात्रा में शराब बरामद किया। बात में पता लगा कि निजी गाड़ी जिसमें शराब बरामद हुई है वह कसया एसओ (SO Kasia) सुनील राय की है। ट्रक भी एसओ के किसी कथित रिश्तेदार का ही है। इसके बाद मामला उलझ गया।

यह भी पढ़ें- सेना के फाइटर विमान जब हवा में दिखाने लगे हैरतअंगेज कारनामे तो हर कोर्इ आसमान को निहारता रह गया, थाम ली सभी सांसें

हालांकि, पुलिस महकमा में मामले को रफा दफा करने का भी दबाव पड़ने लगा लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की बात कहने लगे।

इसी बीच रात में आईजी जेएन सिंह कसया थाने पहुंचे। पूरे मामले की जानकारी ली। फिर विस्तृत रिपोर्ट के लिए एडिशनल एसपी गौरव वंशवाल को जांच सौंपी।

यह भी पढ़ें- क्रिकेट का गेंद ढूंढ़ रहे युवक को पूर्वांचल के चर्चित उद्योगपति के कैंपस में गोली मारी गई, हालत नाजुक