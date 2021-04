पति की शवयात्रा निकलते ही पत्नी की भी मौत, एक ही चिता पर हुआ दोनों का अंतिम संस्कार

Wife dies after seeing husband funeral: गोरखपुर में पति की शवयात्रा देखते ही पत्नी की भी मौत हो गई। पति की शवयात्रा रोककर पत्नी की भी अर्थी सजी और फिर सरयू के तट पर पत्नी का भी पति की चिता पर ही अंतिम संस्कार (burn together on same pyre) हुआ।