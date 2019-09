गुर्जर समाज ने इस मुहिम के साथ अनोखे अंदाज से मनाया मिहिरोत्सव

ग्रेटर नोएडा. गुर्जर समाज की तरफ से एनसीआर में 40 से ज्यादा स्थानों पर Each One, Teach One थीम पर मिहिरोत्सव का आयोजन किया। समाज के लोग गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती को मिहिरोत्सव के तौर पर मनाते हैं। ग्रेटर नोएडा में भव्य तरीके से मिहिर भोज की जयंती मनाई गई। इस दौरान समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे।

सुनील नागर ने बताया कि युवा वर्ग को शिक्षा एवं करियर की सही दिशा देने की आवश्यकता है। समय—समय पर छात्रों के लिए काउंसिलिंग, मोटिवेशन, क्विज कम्पटीशन का आयोजन कराया जाता है। ताकि छात्रों का मनोबल बढ़ सके। इसी कड़ी में गुर्जर परिवार ने सम्राट मिहिरभोज के जन्मदिवस मिहिरोत्सव पर दिल्ली एनसीआर में 40 से ज्यादा जगहों पर Each One, Teach One की थीम पर काउंसिलिंग का आयोजन किया। इसमें छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने विभिन्न कोर्स, नौकरी, उद्यमिता से संबंधित सवाल पूछे। ये कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा के साकीपुर, सादत नगर इकला, अस्तौली, गाजियाबाद के चिरौड़ी, जावली, कौशाम्बी, अनखीर, बुलंदशहर समेत 40 से ज्यादा स्थानों पर आयोजित किया गया।

इस दौरान गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के जीवन के बारे में भी जानकारी दी गई। उन बुजुर्गो को भी याद किया गया, जिनकी वजह से सम्राट मिहिरभोज के नाम पर दादरी में मिहिर भोज कॉलेज जैसी संस्था का निर्माण किया गया। गुर्जर परिवार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में राजीव मावी, रविंदर चौधरी, सचिन पंवार, सतेंद्र नागर, अमित भाटी, अमित वीर गुर्जर, कर्मवीर नागर , अमर चौधरी, राजकुमार लोहमोड , अजयपाल नागर आदि मौजूद रहे।