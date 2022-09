Greater Noida: मंदिरा बेदी ने वॉकिंग को बताया टॉनिक, बोलीं- अच्छे स्वास्थ्य और हृदय के लिए ये जरूरी

आने वाले विश्व हृदय दिवस के मौके पर फिटनेस आइकॉन मंदिरा बेदी ने चलता रहे मेरा दिल वॉकेथान में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वॉकिंग करना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं सबको कहती हूं की वॉकिंग करना एक टॉनिक है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए।

तेज रफ्तार जिंदगी और बदलती जीवनशैली से कई गंभीर बीमारियों शिकार लोग हो रहे हैं। हृदय संबंधी बीमारी इन्हीं में से एक है। पहले यह बीमारी उम्र दराज लोगों को होती थी लेकिन अब कम उम्र के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। आने वाले विश्व हृदय दिवस के मौके पर सिने स्टार और टीवी एंकर फिटनेस आइकॉन मंदिरा बेदी समेत हज़ारों लोगों ने सड़कों पर वॉक करने का मैसेज दिया। जिसमें कहा गया कि इससे डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है। आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के यथार्थ अस्पताल ने 'चलता रहे मेरा दिल' वॉकेथान आयोजन किया। जिसमें फिल्मस्टार टीवी एंकर फिटनेस आइकॉन मंदिरा बेदी के साथ साथ शहर के एक हज़ार से अधिक महिलाओ और पुरुषों ने हिस्सा लिया।

Mandira Bedi told walking tonic it is necessary for good health and heart