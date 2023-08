New City in UP: यूपी में बन रहा नया शहर, 6 लाख लोग बसाए जाएंगे, जानें क्या है इसका मास्टर प्लान ?

ग्रेटर नोएडाPublished: Aug 13, 2023 08:09:40 pm Submitted by: Vishnu Bajpai

New City in UP: उत्तर प्रदेश में एक नया शहर बसाने के मास्टर प्लान पर केंद्र और यूपी सरकार काम कर रही है। इस नए शहर में 6 लाख लोगों को बसाने की फिलहाल तैयारी की जा रही है। आइये बताते हैं क्या है इसका मास्टर प्लान?

News City in UP

New City in UP: उत्तर प्रदेश में एक नया शहर बसाने के मास्टर प्लान पर केंद्र और यूपी सरकार काम कर रही है। इस नए शहर में 6 लाख लोगों को बसाने की फिलहाल तैयारी की जा रही है। फिलहाल इसका मास्टर प्लान फाइनल हो चुका है। दिल्ली-एनसीआर के बीच बसने वाले इस शहर के मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए बोर्ड के सामने जल्द ही रखा जाएगा। इसकी मंजूरी मिलते ही शहर के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। इस नए शहर में लगभग 6 लाख लोगों के बसने की उम्मीद है।