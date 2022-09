पिस्टल लहराकर इंस्टाग्राम रील बनाना युवक को पड़ा महंगा, पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा

लालबत्ती लगी थार गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर पिस्टल लहराते हुए रील बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसपर कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दोनों युवकों को कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जहां कुछ लोग भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वही कुछ लोग ऐसे हैं, जो मशहूर होने के लिये कानून को भी ताक पर रख देते हैं। इंस्टाग्राम पर रील बनाने का इसी तरह का एक ताजा मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है। जहां लालबत्ती लगी थार गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा एक युवक पिस्टल लहरा रहा है। उसके साथ उसका अन्य साथी भी मौजूद है। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद दोनों मशहूर तो हो गये लेकिन कानून का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Police arrested a young man for making an Instagram reel with a pistol in Greater Noida