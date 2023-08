IMD Weather Update: उत्तर प्रदेश में 48 घंटे तक जोरदार बारिश, जानिए अपने जिलें का मौसम

Uttar Pradesh Weather: 19 से 22 अगस्त तक प्रदेश के 55 जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज और येल्लो यानि की डबल अलर्ट जारी हुआ है।

Today UP Weather: प्रदेश के 55 जिलों में अगले 72 घंटों तक जोरदार बारिश के साथ मेघगर्जन और वज्रपात का डबल अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 19 अगस्त यानी आज सुबह से ही नोएडा में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कुछ जगहों पर बारिश पड़ने के आसार जताए गए हैं। प्रदेश के दोनों ही भाग में एक-दो जगहों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि मौसम का हाल फिलहाल ऐसा कि कई जगहों पर उमस भरी गर्मी से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं।



Heavy Rain in UP: उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटे के मौसम का हाल

आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मो. दानिश के अनुसार यूपी में अगले 5 दिनों तक कई जगह भारी बारिश की संभावना है, लेकिन कई जगहों पर उमस की स्थिति बरकरार रहेगी। वहीं 20 अगस्त को पश्चिमी-पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। 21 अगस्त को प्रदेश के दोनों ही भागों में तेज बारिश की उम्मीद है। पश्चिमी यूपी की एक दो जगहों पर तेज बारिश पड़ सकती है और बिजली गिरने के भी आसार हैं। वहीं 22 और 23 अगस्त को यूपी के दोनों ही भाग में कई जगहों पर बारिश पड़ने की संभावना है। 22 अगस्त को पूरब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तेज बारिश और बिजली गिरने की ज्यादा आसार हैं। 24 अगस्त के दिन पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों और पूर्वी यूपी की कई जगहों पर झमाझम बारिश की संभावना है।



Thunder Clouds in UP: बादल गरजने के साथ झमाझम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 19 अगस्त को जिन जिलों में बिजली गिरने के साथ ही बादल गरजने की अधिक संभावना है वो जिले हैं। इनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, आगरा, इटावा , औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना ज्यादा है।