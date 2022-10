UPSC की तैयारी कर रही युवती को मिली ऐसिड अटैक की धमकी, दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश

कोतवाली जारचा क्षेत्र के कलौंदा गांव एक युवती यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही है। पीड़िता का कहना है कि गांव में ही उसके पड़ोस में रहने वाले इरफान, इमरान और लुकमान पिछले तीन महीने से उसका मानसिक उत्पीनड़न कर रहे हैं। उन्होंने उसके साथ रेप और ऐसिड अटैक की धमकी दी।

बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के राज्य में बेटी होना भी गुनाह हो गया है... यह दर्द है उस बाप का जिसकी बेटी पढ़ लिख अधिकारी बनना चाहती थी, इसलिये सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। लेकिन गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने उसका रास्ता रोककर छेड़खानी, अभद्र टिप्पणी की और विरोध करने पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। जिसके कारण युवती घर में ही कैद होकर रह गई। मामला है ग्रेटर नोएडा के कोतवाली जारचा क्षेत्र के गांव कलौंदा का। पुलिस में शिकायत भी की गई मुकदमा दर्ज हुआ, पर कारवाई नहीं हुई। मामला मीडिया उछलने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और तीसरे की गिरफ्तारी का प्रयास किया किया जा रहा है।

Two accused arrested for threatening to throw acid on a girl in Greater Noida