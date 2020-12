Make in India: योगी सरकार के मंत्रियों ने लॉन्च किया भारत का पहला Blockchain स्मार्टफोन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के 'लोकल फॉर वोकल' अभियान (Local For Vocal) से प्रेरित होकर फेसचैन कंपनी (Fesschain) के ब्लॉकचेन-पावर्ड स्मार्टफोन (BlockChain Smartphone) मंगलवार को लॉन्च किये गए। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री (UP Ministers) और विधायकों (UP MLA) की उपस्थिति में कंपनी ने अपने तीन फ़ोन लॉन्च (Smartphone launch किये। दावा है कि सभी स्मार्टफोन्स में किसी भी चीनी प्रोडक्ट (Chinese Products) का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी पार्ट्स दुबई से मंगाए जा रहे हैं। साथ ही यह फोन भारतीय बाजार में चीनी मोबाइलों (Chinese Mobile Phone) को फीचर्स व दाम को टक्कर देंगे। वहीं कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार से गौतमबुद्ध नगर के जेवर में मोबाइल फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन मुहैया कराने की भी मांग की है। जिसके चलते स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। फिलहाल कंपनी का प्लांट नोएडा के सेक्टर-63 में चल रहा है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी मंत्री नीलिमा कटियार, विधायक नीरज वोहरा, विधायक देवमणि दूबे और कंपनी के फाउंडर दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी ने Inblock के E10 , E12 और E15 स्मार्टफोन लांच किये। इस दौरान कंपनी के फाउंडर दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय स्मार्टफोन बाजार में शीर्ष 5 कंपनियां (89% बाजार हिस्सेदारी के साथ) गैर-भारतीय हैं। यह हम सभी भारतीयों के लिए बहुत चिंता की बात है। हम प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रेरित हैं और लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत देश का पहला ब्लॉकचेन पावर्ड स्मार्टफोन बाजार में उतरने का मन बनाया है। क्रिप्टोकरंसी की लैंग्वेज में ब्लॉक्स का मतलब ट्रांजेक्शन्स का तब तक का रेकॉर्ड होता है, जब एक ट्रांजेक्शन पूरा होता है। एक महीने में दस लाख फोन बनाने कंपनी बनाने की क्षमता रखती है। सभी फोन फिलहाल सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे और एक महीने बाद ऑफलाइन भी इसे ख़रीदा जा सकता है।

ये है फोन की कीमत

उन्होंने बताया कि फिलहाल तीन फ़ोन सेल के लिए लांच किये जो कि 4 ,999 की रेंज से शुरू होकर 11,999 की रेंज तक जाते हैं। कंपनी ने दो अन्य स्मार्टफोन की भी घोषणा की है। जो कि फ्लैगशिप किलर होंगे। ये फ़ोन बड़ी कम्पनियों के ज़्यादा दाम वाले फ़ोन को Inblock कंपनी द्वारा पूर्णनिर्मित और पूर्णस्वेदशी कम दाम वाले फ़ोन को टक्कर देंगे। कंपनी ने जो तीन फ़ोन लांच किये हैं, उनमें सबसे अच्छे फ़ोन की बात करें तो कंपनी ने E12 फ़ोन को लॉन्च किया है जो कि 7450 रुपए में dual camera और front कैमरा के साथ बाजार में मिलेगा। लांच किये गए दूसरे फ़ोन E10 की बात करें तो उसके तीन वेरिएंट हैं, -16 , 2-16 और 3-16 जो कि 4,999 रुपए, 5 ,999 रुपए और 6 ,499 की कीमत में मिलेगा। अगर सीरीज की प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो E15 मॉडल की शुरूआती कीमत 8,600 से शुरू होकर 11,999 रुपए तक जाएगी। यह फ़ोन ट्रिपल कैमरे के फीचर से लैस होगा। जिसके वेरिएंट 2-16, 3-32 और 4-64 हैं।

खराब होने पर बदलकर मिलेगा फोन

कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार से जेवर में मोबाइल फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन मुहैया कराने की मांग की है, इस फोन के यूजर्स को किसी भी तरह की परेशानी होने पर सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। सर्विस टीम आपके घर पर ही फोन ठीक करने पहुंचेगी। भारत में आईफोन के बाद यह दूसरा फोन होगा जिसके खराब होने पर कंपनी नया हैंडसैट देगी। मिथर एक बहुआयामी ब्रिटिश कंपनी है जो Inblock स्मार्टफोन के सेल्स और मार्केटिंग में सहयोग करेगी।