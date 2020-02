ओमान में फंसे 30 भारतीयों ने पीएम मोदी से लगाई वापस लाने की गुहार, कहा- 6 महीने से नहीं मिला वेतन

मस्‍कट। काम की तलाश में हजारों की संख्या में भारतीय गल्फ देशों ( Gulf Countries ) में पहुंचते हैं। लेकिन कभी-कभी किसी वे मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला ओमान ( Oman ) से सामने आया है। दरअसल, ओमान के मस्कट ( Muscat ) में 30 भारतीय मजदूर फंसे हैं। अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) से वापस भारत लाने के लिए फरियाद कर रहे हैं।

सभी मजदूरों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि उन्हें वहां से निकाला जाए। मजदूरों का आरोप है कि बीते 6 महीने से उनकी कंपनी ने उन्हें वेतन नहीं दिया है।

इस बाबत ओमान स्थित भारतीय दूतावास ( Embassy of India in Oman ) ने कहा है कि यह मामला हाल ही में संज्ञान में आया है। हम श्रमिकों के साथ-साथ संबंधित ओमानी अधिकारियों के संपर्क में हैं और कानूनी सलाह भी दी है। हम इन श्रमिकों के मुद्दों के समाधान की दिशा में आवश्यक और उचित कदम उठाएंगे।

Embassy of India in Oman: This case has recently come to the notice of the Embassy. We are in touch with the workers as well as the concerned Omani authorities and have also provided legal advice. We will extend the necessary support towards resolution of issues of these workers. https://t.co/FpLhHrqfYo