ब्रिटेन ने ईरानी तेल टैंकर को किया रिहा, जिब्राल्टर से हुआ रवाना

लंदन। फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले और ईरान द्वारा टैंकरों को जब्त करने के कारण अमरीका, ब्रिटेन व अन्य देशों के साथ ईरान के बढ़ते तनाव के बीच एक ईरानी जहाज को छोड़ दिया गया है।

बताया जा रहा है कि अपना नाम ग्रेस-1 से बदलकर एड्रियन दरया-1 कर लेने वाले ईरानी जहाज, जिसे सीरिया को तेल ट्रांसपोर्ट करने के संदेह में जिब्राल्टर में हिरासत में लिया गया था, अब बंदरगाह से रवाना कर दिया गया है जो ग्रीस जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मरीन ट्रैकिंग में दिखाया गया है कि रविवार को मुक्त हुआ टैंकर भूमध्य सागर में पूर्व की ओर बढ़ रहा है और अपना गंतव्य ग्रीस का कलामाटा दर्शाया है।

ईरान का बदला: खाड़ी में रोका ब्रिटिश तेल टैंकर, यूके और यूएस से विवाद गहराने के आसार

जिब्राल्टर जो कि ब्रिटिश क्षेत्र है, सरकार द्वारा यह बताने के बाद कि जहाज यूरोपीय संघ प्रतिबंधों का उल्लंघन कर सीरिया जा रहा है, चालक दल के 29 सदस्यों वाले जहाज को चार जुलाई को ब्रिटिश नौसेनिकों की मदद से जब्त किया गया था। चालक दल में भारत, रूस, लातविया और फिलीपींस के सदस्य थे।

बता दें कि जहाज 21 लाख बैरल तेल ले जा रहा था। हालांकि, ईरान ने इस बात को सिरे से नकार दिया था कि जहाज सीरिया जा रहा है।

