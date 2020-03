Coronavirus: भारत की राह पर इजराइल, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सलाह- संक्रमण से बचने के लिए करें 'नमस्ते'

येरूशलम। कोरोना वायरस (Coronavirus) ने दुनियाभर के लोगों के दिल में दहशत डाल दी है। लोग इस संक्रमण से बचने के हरसंभव उपाय ढूंढ रहे हैं। जहां एक तरफ पहले ही ब्रिटेन में 'नो हैंडशेक' (No Handshake) की पॉलिसी शुरू करने की कवायद है, वहीं अब इजराइल (Israel) भी भारत के तरीके को अपनाने को प्रोत्साहित कर रहा है। खुद इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने कोरोना से बचाव के लिए 'नमस्ते' (Namaste) करने की हिदायत दी है।

Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu @netanyahu encourages Israelis to adopt the Indian way of greeting #Namaste at a press conference to mitigate the spread of #coronavirus pic.twitter.com/gtSKzBDjl4