दिल्ली हिंसा पर ईरान के सुप्रीम लीडर का विवादित बयान, ट्वीट में लिखा- भारत में खतरे में मुसलमान

तेहरान। देश की राजधानी दिल्ली बीते दिनों हुई हिंसा (Delhi Violence) की आग में जल रही थी। इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी। अब ईरान (Iran) की ओर से इस पर एक आपत्तिजनक बयान आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई (Ayatollah Khamenei) ने धार्मिक रंग दिया है। खामनेई इस दंगें को मुस्लिम-विरोधी बताते हुए कहा कि भारत में मुसलमान खतरे में है।

'भारतीय मुस्लिमों की हालत देख दुनियाभर के मुस्लिमों का दिल दुखी'

खामनेई ने भारत के आंतरिक मामले पर दखल देते हुए गुरुवार को ट्वीट किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा,'भारत में मुस्लिमों का नरसंहार देखकर दुनियाभर के मुस्लिमों का दिल दुख रहा होगा। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं को और उनकी पार्टियों पर रोक लगाना चाहिए। भारत को इस्लामिक देशों से अलग-थलग पड़ने से बचने के लिए भारतीय मुस्लिमों के नरसंहार पर रोक लगाना चाहिए। आपको बता दें कि इस हिंसा में दोनों समुदायों के करीब 200 लोग घायल भी हुए थे।

The hearts of Muslims all over the world are grieving over the massacre of Muslims in India. The govt of India should confront extremist Hindus & their parties & stop the massacre of Muslims in order to prevent India’s isolation from the world of Islam.#IndianMuslimslnDanger