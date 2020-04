सीरिया में ईंधन से भरे ट्रक में बम धमाका, 36 लोगों की मौत, 47 घायल

डमस्कस। उत्तरी सीरिया (Syria) के आफरीन में ईंधन से भरे ट्रक में एक जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में 36 लोगों की मौत हो गई। वहीं 47 लोग घायल भी हो गए। इस विस्फोट में तुर्की (Turkey) समर्थित विद्रोहियों समेत कई लोगों की मौत हो गई। यह ट्रक एक बजार से होकर गुजर रहा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से आसपास की दुकानों को काफी नुकसान हुआ है।

