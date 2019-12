इमरान खान बहरीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसां' से सम्मानित

मनामा। तीन देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को बहरीन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल-खलीफा से मुलाकात की।

बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा ने इमरान खान को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। हमाद बिन ईसा अल-खलीफा ने इमरान का स्वागत अपने सखीर महल में किया, जहां पर उन्होंने इमरान को बहरीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसां' से नवाजा।

इस मौके पर इमरान व शाह के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिति पर बात हुई। बता दें कि इमरान बहरीन के बाद स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आव्रजकों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह मलेशिया जाएंगे।

Prime Minister of Pakistan Imran Khan Receiving Guard of Honour at Al-Ghudaibya Palace in Manama, #Bahrain (16.12.19)

इमरान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

प्रधानमंत्री इमरान खान बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा के निमंत्रण पर मनामा पहुंचे हैं। यहां वह देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यह इमरान की बहरीन की पहली यात्रा है।

इमरान के यहां पहुंचने पर हवाईअड्डे पर क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद बिन ईसा अल-खलीफा ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

PM @ImranKhanPTI arrives at Manama, Bahrain on his first visit since assuming office. SAPM @sayedzbukhari is accompanying the PM.

Crown Prince HRH Salman Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa received the Prime Minister with a red-carpet welcome.



🇵🇰🇧🇭 pic.twitter.com/RIAO6WSlJZ