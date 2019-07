ईरान का दावा: पकड़े गए 17 अमरीकी जासूस, कई को मृत्युदंड

दुबई। ईरान और अमरीका के तनाव ( US Iran Tensions ) के चलते दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लगातार कार्रवाईयां करते नजर आ रहे हैं। तेल टैंकरों पर हमले के बाद अब ईरान ने अमरीका के 17 जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अमरीका के खुफिया विभाग सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) के लिए काम कर रहे थे। इस बारे में ईरानी मीडिया से जानकारी मिल रही है।

जून में भी किया था जासूसों को पकड़ने का खुलासा

ईरानी मीडिया ने इन जासूसों की CIA अधिकारियों के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की। बता दें कि ईरान के आरोपों पर CIA या किसी अन्य अमरीकी अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ईरान ने जून में ही CIA के एक सर्कल के बारे में खुलासा किया था। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सोमवार को किया गया ऐलान उसी संबंध में था या नहीं।

