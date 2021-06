ओमान की खाड़ी में ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज डूबा, रात में अचानक लगी आग

नई दिल्ली। ईरान के जस्क (Jask) बंदरगाह के पास ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज आग लगने के बाद बुधवार को डूब गया। ओमान की खाड़ी में हुए इस हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ईरानी मीडिया के अनुसार खर्ग नाम के इस जहाज को बचाने के काफी प्रयास किए गए, लेकिन वह डूब गया।

इस जहाज का नाम खर्ग द्वीप पर रखा गया है। ये एक ईरान का प्रमुख तेल टर्मिनल है। रिपोर्ट के अनुसार देर रात 2.25 बजे इस जहाज में आग की सूचना मिली। दमकलकर्मियों ने इसे बुझाने का अथक प्रयास किया। मगर इसे बचा नहीं पाए। ईरान का जस्क (Jask) बंदरगाह के पास ये हादसा तेहरान से करीब 1270 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। यह हादसा स्ट्रेट ऑफ हॉरमूज के करीब हुआ है। ये फारस की खाड़ी का एक संकरा रास्ता है।

BREAKING 🚨 Largest ship in the Iran’s navy “Kharg” caught fire and sank in the Gulf of Oman pic.twitter.com/Rs5oZUI3B0