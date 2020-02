इराक: चार महीने से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच मुहम्मद तौफीक अल्लावी बने नए प्रधानमंत्री

बगदाद। सियासी संग्राम के बीच इराक ( Iraq ) को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। मुहम्मद तौफीक अल्लावी ( Mohammad Taufiq Allawi becomes new Prime Minister of iraq ) इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बात की घोषणा इराकी राष्ट्रपति बरहम सालेह ( President of Iraq Barham Salih ) ने की है।

पिछले चार महीने से देश में लगातार हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन ( Protest Against Iraq Government ) के बीच यह बड़ी खबर सामने आई है। प्रदर्शन के दौरान अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लिहाजा अब बतौर प्रधानमंत्री तौफीक अल्लावी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है।

बता दें कि आधिकारिक घोषणा के बाद शनिवार को तौफीक अल्लावी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रदर्शनकारियों से संवाद किया। उन्होंने ट्वीटर पर पोस्ट किए अपने वीडियो संदेश में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा 'मुझे आपकी वजह से सत्ता मिली है। आपके साहस और बलिदान की वजह से देश में बदलाव आया है। आपने अपने देश के लिए के लिए प्रदर्शन किया। अगर मैं आपकी मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता हूं तो मैं इस पद के लिए अयोग्य हूं।'

मांग पूरी न होने तक जारी रखें प्रदर्शन: अल्लावी

आपको बता दें कि तौफीक अल्लावी ने आगे अपने संदेश में प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे तब तक प्रदर्शन जारी रखें, जब तक की आपकी मांग पूरी न हो जाए। 65 वर्षीय अल्लावी ने प्रदर्शनकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा के वे पीछे न हटें और प्रदर्शन जारी रखें।

अल्लावी ने अपने संबोधन में लोगों से वादा किया कि विरोध प्रदर्शन मारे गए 467 लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और घायल हुए 9,000 से अधिक लोगों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।

गौरतलब है कि 65 वर्षीय अल्लावी पूर्व प्रधानमंत्री नूरीअल-मलिकी की सरकार में संचार मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने इस पद से तत्कालीन प्रधानमंत्री पर राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया था।

