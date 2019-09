इराकः मोहर्रम के जुलूस के दौरान भगदड़ से कर्बला में 31 की मौत, 100 से ज्यादा घायल

बगदाद। मोहर्रम के अवसर पर इराक के पवित्र स्थल कर्बला में भगदड़ मचने से 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जबकि इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

इराक के शिया शहर कर्बला में मंगलवार को मोहर्रम के जुलूस के दौरान एक पैदल रास्ता कथित रूप से ढह गया। इसके बाद लोगों में दहशत फैल गई और भगदड़ शुरू हो गई।

इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह घटना राजधानी बगदाद से करीब 80 किलोमीटर दूर दक्षिण इलाके में शिया के पाक शहर कर्बला में घटी। कर्बला में इमाम हुसैन की मौत का मातम मनाने के अवसर पर सालाना कार्यक्रम मोहर्रम के लिए दसियों हजार श्रद्धालु शहर में मौजूद हैं।

