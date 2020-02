इजरायल: सेना ने पोस्ट की लड़की की 'हॉट सेल्फी', विवाद बढ़ने पर आधे घंटे बाद दी सफाई

तेल अवीव। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में शुमार इजरायल की सेना ( Israel Army ) उस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी जब आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ( Twitter Account ) से एक सेल्फी को पोस्ट की गई।

रविवार को इजरायली सेना ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक लड़की की 'होट सेल्फी' पोस्ट की। जिसके बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बवाल मच गया।

सोशल मीडिया पर यूजर्स तमाम तरह के कमेंट करने लगे और ये आशंका जाहिर की जाने लगी कि सेना का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। यूजर्स इजरायली सेना को ट्रोल करने लगे। हालांकि बवाल मचने के करीब आधे घंटे बाद सेना ने सफाई दी और बताया कि ऐसा क्यों किया गया।

यूजर्स ने सेना को किया ट्रोल

बता दें कि रविवार को इजरायली सेनी ने ट्विटर अकाउंट से एक लड़की की सेल्फी लेती तस्वीर पोस्ट की थी। इसपर यूजर्स ने सेना को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

एचडी नाम के एक यूजर ने लिखा 'क्या यह नई मिसाइल है?' वहीं लिमिटेड ब्रेडस्टिक नाम के यूजर ने लिखा, 'मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने एक घंटे पहले मुझसे कहा था कि वह सोने जा रही है। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं।' सर्जियो सियानो नाम के यूजर ने लिखा, 'फिलीस्तीन से अपना कब्जा खाली करो। अपना पासवर्ड बदलो।'

Hamas created fake social media profiles, using photos including this one, in an attempt to hack the phones of IDF soldiers.



What Hamas didn’t know was that Israeli intelligence caught onto their plot, tracked the malware & downed Hamas’ hacking system.#CatfishCaught