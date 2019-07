इजराइल की बड़ी कार्रवाई, येरुशलम में तोड़े फिलीस्तीनियों के घर

येरुशलम। इजराइल और फिलीस्तीनियों ( Israel and Palestine ) के तनाव अब बार फिर बढ़ता नजर आए रहा है। सैंकड़ों फिलीस्तीनियों की गिरफ्तारी के बाद इजराइल ने अब उनके घरों को नष्ट ( homes demolished ) करना शुरू कर दिया है।

दक्षिण येरूशलम ( Jerusalem ) में स्थित इन घरों को अवैध बताते हुए सोमवार तड़के यह कार्रवाई शुरू की गई। इस बारे में एक समाचार एजेंसी की ओर से जानकारी मिल रही है, जिसने अतंरराष्ट्रीय चिंताओं को जन्म दिया है।

कार्रवाई से बेहद दुखी हुए इलाके के निवासी

इजराइल के सुर बहर इलाके में दर्जनों पुलिसकर्मी और सेना की टुकड़ियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल सुरक्षा बैरियर के पास चार बिल्डिंगों को अपने कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद अर्थमूवर मशीनरी ने धीरे-धीरे उन्हें तोड़ना शुरू किया। इस दौरान वहां के लोग बेसहारा होकर मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे थे। एक आदमी को जब जबरन उसका घर खाली करने को कहा गया तो उसने चिल्लाते हुए

तो इसलिए तोड़े गए घर..

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार्रवाई के दौरान पत्रकारों को इस इलाके में दाखिल होने से रोका जा रहा था। जबकि कार्यकर्ताओं और निवासियों को वहां से जबरन निकाला जा रहा था। इजराइल का कहना है कि यहूदी और वेस्ट बैंक को अलग करने वाली सीमा के पास बने ये घर दीवार के बेहद नजदीक थे। इसलिए इन्हें तोड़ा जा रहा है।

#Israeli forces continue its demolition of hundreds of #Palestinian homes in in #Sur_Baher just south of #Jerusalem. Palestinian presidency condemned the act calling it a “crime.” #Israel #Palestine #Trump #Dealofthecentury pic.twitter.com/qSgkeCkcss