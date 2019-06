इजराइल: चुनाव से पहले PM नेतन्याहू को बड़ा झटका, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग मामले में पत्नी सारा दोषी करार

यरुशलम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ( Benjamin Netanyahu ) को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू ( sara netanyahu ) को भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया गया है। अदालत ने सारा को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का दोषी ठहराया।

सुनवाई के दौरान सारा ने राज्य के धन के दुरुपयोग की बात स्वीकार की है और अब उन्हें 15,000 डॉलर यानी (11,910 पाउंड) का भुगतान करना होगा।

AFP News Agency: Israeli PM Benjamin Netanyahu's wife Sara Netanyahu convicted of Misusing public funds . (File pic: Israeli PM and his wife) pic.twitter.com/QjU0k6Zu6e