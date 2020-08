Lebanon की राजधानी Beirut में दो भीषण धमाके में 10 की मौत, 100 से अधिक घायल

बेरूत। मीडिल ईस्ट ( Middle East ) देश लेबनान ( Lebanon ) की राजधानी बेरूत ( Beirut ) में मंगलवार को दिल दहला देने वाले दो भीषण धमाके हुए। इस धमाके में अब तक 10 लोगों के मरने की खबर सामने आई है, जबकि 100 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की स्थिति गंभीर है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

धमाका कितना बड़ा और भीषण था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जोरदार धमाके के साथ ही आसमान में धुएं का गुबार फैल गया और फिर लाल धुआं दिखाई देने लगा।

फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है कि यह धमाका कैसे हुआ। मौके पर पहुंचे सुरक्षा अधिकारी इसकी जांच में जुट गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें शहर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यह धमाका 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी ( Former Prime Minister Rafiq Hariri ) की हत्या की जांच और अदालती सुनवाई का फैसला आने के ठीक पहले हुआ है।

More videos of the explosion (thread)#إنفجار_بيروت pic.twitter.com/Z8nz6cReaU