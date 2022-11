Video Iran Anti Hijab Protest : सुप्रीम लीडर खामेनेई की भांजी ने की अपील, ईरान की सरकार से संबंध तोड़ ले दुनिया

Iran Anti Hijab Protest: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) की भांजी फरीदेह (Farideh Moradkhani) ने गिरफ्तारी के दो दिन बाद ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में विदेशी सरकारों से ईरान की 'जानलेवा और बच्चों की हत्या' वाली सरकार के साथ सभी संबंधों को काटने का आह्वान किया है।

A screen grab from a video posted on YouTube in which Farideh Moradkhani criticised the Iranian regime