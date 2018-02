World Government Summit: PM मोदी बोले- आधार लागू करना बड़ा कदम, बचाए 8 अरब डॉलर

नई दिल्ली। यूएई दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित किया। पीएम ने समिट में कहा कि 6वें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बतौर मुख्य अतिथि मेरा अकेले का नहीं, बल्कि भारत के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है। इस दौरान पीएम ने कहा कि स्टेम सेल्स और री-जनरेशन तकनीकी जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियों ने मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी है। इससे मुश्किल से मुश्किल रोगों का इलाज संभव हुआ है। यहां तक कि अंग-भंग के भी इलाज में बड़े चमत्कार देखने को मिली हैं। किसानों के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौसम का पूर्वानुमान किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। इससे किसान समय रहते अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आधार के माध्यम से 8 अरब डॉलर की बचत की गई है।

तकनीक पर दिया जोर



पीएम ने तकनीक को विचारों की गति में आमूलचूल बदलाव का कारण बताया। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। मोदी ने कहा कि पाषण काल से औद्योगिक युग में प्रवेश करने में हजारों सालों का सफल तय करना पड़ा है। जबकि संचार क्रांति को गति पकड़ने में दो सदियों का समय लगा। लेकिन डिजिटल क्रांति की यात्रा कुछ ही समय में पूरी हो गई।

Even after all the development, poverty & malnutrition have still not been eliminated. On the other side we're investing large portion of money, time & resources on missiles & bombs. We will have to be alert & use technology as a means to development & not destruction: PM Modi pic.twitter.com/gmck260CuP