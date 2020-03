UAE: दुबई प्रिंस ने कैंसर पीड़ित भारतीय बच्चे की ख्वाइश की पूरी, युवराज हमदान ने शेयर की फोटो

दुबई। कैंसर से जूझ रहे सात साल के एक भारतीय बच्चे की ख्वाइश को दुबई के प्रिंस ने पूरा किया है। दुबई के युवराज शेख हमदान ने अपने इस प्यारे फैन से मुलाकत की और फिर तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की।

‘गल्फ न्यूज’ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सात साल का भारतीय बच्चा हैदराबाद का रहने वाला है, जो थर्ड स्टेज के कैंसर से जूझ रहा है।

Coronavirus से सऊदी अरब में बढ़ता खौफ, दुबई में होली समारोह रद्द

बच्चे ने सोशल मीडिया के जरिए इच्छा जताई थी कि वह प्रिंस शेख हमदान को अपना आदर्श मानता है और उनसे मिलना चाहता है। उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला है।

Abdulla is a 7 years old with 3rd stage cancer from India , his wish was to meet Sheikh Hamdan and today that wish was fulfilled. We hope to see him well soon, Stay Strong. pic.twitter.com/6CSHFgVSvC