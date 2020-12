Saudi Arabia: क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज

रियाद। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) से जूझ रही पूरी दुनिया को बेसब्री के साथ कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) का इंतजार है। हालांकि कई देशों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने से बहुत जल्द सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचने की उम्मीदें काफी बढ़ गई है।

ब्रिटेन, अमरीका, रूस, इजरायल आदि देशों में टीकाकरण शुरू होने के बाद से देश के शीर्ष नेताओं व दिग्गजों ने सार्वजनिक तौर पर वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है। अब इसी कड़ी में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ( Crown Prince Mohammed bin Salman ) का नाम भी जुड़ गया है। शुक्रवार को क्राउन प्रिंस सलमान ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है।

क्राउन प्रिंस सलमान को फाइजर-बायोएनटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वैक्सीन को लगाया गया है। 'द हिल' की रिपोर्ट के मुताबिक, क्राउन प्रिंस को वैक्सीन तब लगाई गई है, जब अभी हाल ही में सऊदी अरब ने फाइजर-बायोएनटेक द्वारा विकसित वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की है। सऊदी अरब ने फाइजर-बायोएनटेक वैक्सीन को इसी महीने आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति दी गई थी। सऊदी अरब ने फाइजर-बायोएनटेक वैक्सीन को इसी महीने आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति दी गई थी।

सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. तौफीक अल-रबिया ने क्राउन प्रिंस को नागरिकों को वैक्सीन प्रदान करने के लिए उनकी उत्सुकता और निरंतर प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है। अल-रबिया के हवाले से अल-अरबिया न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 'विजन 2030' के ढांचे के भीतर 'प्रीवेंशन इज बेटर देन क्योर' को निवारक उपायों को तेज करना, मानव स्वास्थ्य सबसे प्रथम और रिकॉर्ड समय में सुरक्षित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंजूर वैक्सीन को नागरिकों के लिए उपलब्ध कराकर दर्शाया गया है।

Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman (in file picture) has received his first dose of the COVID-19 vaccine, reports Reuters quoting Saudi Press Agency. pic.twitter.com/XsJCH8lTcJ