सऊदी अरब के इस व्यस्ततम रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, हादसे में 11 लोग घायल

दुबई। बीती रात सऊदी अरब के जेद्दा स्थित हरामेन हाई-स्पीड रेलवे स्टेशन पर आग लग गई। इस हादसे में करीब 11 लोग घायल हो गए। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के आवागमन को बंद कर दिया। बीती रात से ही घटनास्थल पर दमकल विभाग की गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहा। दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में करीब 10 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। आग लगने की घटना रात करीब 12:30 बजे की है।

ट्रेनों के आवागमन को रोका गया

सऊदी की मीडिया के मुताबिक, सऊदी अरब सिविल डिफेंस और मक्का प्रांत के अमीरात प्रशासन की तरफ से ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि स्टेशन को ठंडा करने के लिए दमकलकर्मी कई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेल-परिचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

Not a good day for #SaudiArabia:#Jeddah's brand new $7.3 billion "Haramain" train station connecting it to the holy cities of Mecca & Medina has gone up in flames. The blaze is huge and likely to destroy the entire station. pic.twitter.com/Ykux7sIe3q