बम फटने पर हंसती थी सीरिया की यह बच्ची, अब परिवार संग बनी तुर्की की रिफ्यूजी

अंकारा। आपको वो बच्ची और उसके पिता का वीडियो तो याद होगा, जो बम (Bomb blast) गिरने पर हंस रही थी। वीडियो सीरिया (Syria) से सामने आया था, जो बीते दिनों काफी वायरल (Viral Video) हुआ था। अब इस बच्ची को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस बच्ची और उसकी फैमिली को तुर्की (Turkey) में पनाह (Asylum) मिल गई है।

बच्ची के अंदर से डर निकालने के लिए तैयार किया था खास गेम

Ali Mustafa नाम के ट्विटर यूजर ने कुछ समय पहले ही वीडियो शेयर की थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चार साल की बच्ची सेल्वा के पिता अब्दुल्ला ने उसके लिए खास खेल तैयार किया था। दरअसल, जब-जब सीरिया में बम गिरता है, यह पिता अपनी बेटी को हंसाता है। पिता खुद भी जो से हंसता है ताकि बेटी बम फटने की आवाज से डरे नहीं।

what a sad world, To distract 4-year old Selva, her father Abdullah has made up a game. Each time a bomb drops in Idlib #Syria , they laugh, so she doesn’t get scared. pic.twitter.com/TCCaplvy95

अब धमाकों से नहीं डरती बच्ची

जानकारी मिल रही है कि अब सेल्वा अपनी फैमिली के साथ तुर्की में रहने चली गई है। यहां वो रिफ्यूजी के तौर पर रहेंगे। आपको यहां बता दें कि सीरिया में विद्रोही गुटों से लड़ाई जारी है। इसके चलते वहां सिविल वॉर की स्थिति है। इस बारे में बताते हुए सेल्वा के पिता अब्दुलाह ने कहा, 'मेरी बेटी सिर्फ 3 साल की है और उसे जंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसे में धमाकों के असर से मासूम को बचाने के लिए हमने यह खेल सिखाने का फैसला किया था। अब हमारी बच्ची धमाकों की जोरदार आवाज के बाद भी परेशान नहीं होती।'

I am happy to report that 3-year-old Salwa and her parents have made it safely out of Idlib to Turkey. The family made headlines for a game where dad Abdullah got Salwa to laugh at falling bombs to protect her from trauma. For the first time ever, she can laugh at normal things. pic.twitter.com/jTET7z7rRj