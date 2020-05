UAE: शारजाह की 48 मंजिला इमारत में लगी आग, भारतीय रेस्तरां को खाली कराया

शारजाह। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शहर शारजाह में एक बहुमंजिला इमारत में मंगलवार देर रात आग लग गई। यह घटना अल नहदा इलाके में हुई। आग पर काबू पा लिया है। इसमें किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 48 मंजिला एबको टॉवर इमारत में आग लग गई। इस रेसिडेंशियल टॉवर (Residential tower) के आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया।

Fire breaks out in Sharjah building



