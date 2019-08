यमन: अदन में सैन्य शिविर पर मिसाइल हमला, 40 की मौत

अदन। मध्य-पूर्व स्थित यमन में विद्रोहियों और सरकार के बीच संघर्ष का दौर लगातार जारी है। गुरुवार को यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में सेना के एक शिविर पर मिसाइल हमला किया गया। इस मिसाइल हमले में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हो गए।

यमन के स्वास्थ्य अधिकारी व प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुरुवार को शिविर पर उस समय मिसाइल आकर गिरी जब परेड हो रही थी। इस मिसाइल हमले की जिम्मेदारी हौती विद्रोहियों ने ली है, जिनका राजधानी सना पर कब्जा है।

देश के हैती विद्रोहियों की वेबसाइट पर प्रवक्ता येहिया सरिया के हवाले से लिखा गया है कि विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात समर्थक बलों पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी।

Aden: 10 people were killed and we admitted 16 injured - including 2 in critical conditions in #MSF Surgical hospital in #Aden - following this morning explosion in Sheikh Othman Police Station.#Yemen#Aden pic.twitter.com/K4ihJbYgy9